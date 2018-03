HROMADNÁ BITKA: Polícia v Duisburgu zadržala 50 ľudí

Chceli sa pobiť dve skupiny zložené z 20-30 osôb, dôvod však nikto z účastníkov nechcel prezradiť.

Duisburg 28. marca (TASR) - Polícia v nemeckom meste Duisburg zadržala 50 osôb, ktoré sa chystali v utorok večer zapojiť do hromadnej pouličnej bitky, pričom boli ozbrojené mačetami, oceľovými tyčami, teleskopickými obuškami a v jednom prípade i rúrkou z vysávača. Uviedla to v stredu agentúra DPA s odvolaním sa na stredajšie policajné vyhlásenie.



Podľa zverejnených údajov sa chceli pobiť dve skupiny zložené z 20-30 osôb, dôvod však nikto z účastníkov nechcel prezradiť. Polícii sa podarilo "dostať situáciu pod kontrolu pred tým, ako by sa vyhrotila". Samotní policajti sa pritom stali terčom urážok a potenciálni bitkári po nich hádzali rôzne predmety, takže museli použiť slzotvorný plyn.



Medzi dočasne zadržanými, ktorých medzičasom prepustili, boli podľa policajného hovorcu osoby nemeckej, tureckej a libanonskej národnosti.



Potýčky menšieho rozsahu zaznamenala polícia v danej oblasti už počas predchádzajúcej noci, ako aj v uplynulých týždňoch. Možná spojitosť medzi nimi sa preveruje.