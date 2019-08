Nemecký politik odvolal svoje protiimigračné výroky

Kalbitz zdôraznil, že by už rovnaké slová nepoužil a že prehodnotil svoje názory k danej otázke.

Berlín 13. augusta (TASR) - Predseda nemeckej krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) v spolkovej krajine Brandenbursko Andreas Kalbitz sa v utorok dištancoval od svojich výrokov z roku 2001, keď vyhlásil, že Nemci v súvislosti s imigráciou čelia "etnocíde". Informovala o tom agentúra AP.



Kalbitz zdôraznil, že by už rovnaké slová nepoužil a že prehodnotil svoje názory k danej otázke. Keďže niektoré prieskumy verejnej mienky ukazujú, že AfD by mohla v septembrových krajinských voľbách v Brandenbursku zvíťaziť, Kalbitz je pre svoje predošlé krajne pravicové názory v centre väčšej pozornosti.



Politológ Gideon Botsch, ktorý pôsobí na univerzite v Pustupime, uviedol, že Kalbitz bol dlhú dobu pevnou súčasťou pravicovej extrémistickej scény.



Samotný Kalbitz novinárom povedal, že ho síce môžu obviňovať z kontaktov na pravicových extrémistov, ale celkom určite nie z toho, že by mal za sebou extrémistickú minulosť.