Nemecko ponúka Ukrajine podporu a vyzýva na ďalšie reformy

Heiko Maas uviedol, že Ukrajinci vo voľbách vložili veľké nádeje do Volodymyra Zelenského a spoločne s Francúzskom chcú prezidentovi Zelenskému ponúknuť podporu, aby sa tieto nádeje aj naplnili.

Berlín 30. mája (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas vo štvrtok uviedol, že jeho krajina chce novozvolenému ukrajinskému prezidentovi ponúknuť podporu, pričom vyzýva na ďalšie reformy v krajine, ktorá bojuje s korupciou. Informovala o tom agentúra AP.



Šéf nemeckej diplomacie pred spoločnou štvrtkovou návštevou Kyjeva so svojím francúzskym náprotivkom Jeanom-Yvom Le Drianom v Berlíne povedal, že Nemecko a Francúzsko neprestanú pracovať na pomoci Ukrajine.



Maas uviedol, že Ukrajinci vo voľbách vložili veľké nádeje do Volodymyra Zelenského a obe krajiny "chcú prezidentovi Zelenskému ponúknuť podporu, aby sa tieto nádeje aj naplnili". Dodal však, že na to sú v krajine potrebné "ďalšie reformy, najmä v boji s korupciou".



Maas vyjadril tiež nádej, že Zelenského zvolenie môže naštartovať úsilie o dosiahnutie mieru na východe Ukrajiny, pričom dodal, že Nemecko a Francúzsko "budú v tejto veci žiadať konštruktívny prínos aj od Ruska".