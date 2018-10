Nemecko poprelo, že by chcelo vyhostiť do Talianska skupinu migrantov

O údajných plánoch na hromadné deportácie migrantov informovala v sobotu i agentúra DPA s odvolaním sa na zamestnancov letiska v Mníchove.

Berlín/Miláno 7. októbra (TASR) - Nemecké ministerstvo vnútra poprelo v nedeľu správy médií, podľa ktorých Berlín plánoval v nadchádzajúcich dňoch vrátiť do Talianska skupinu migrantov, ktorých zaregistroval pri vstupe do EÚ práve Rím. Správa, ktorú v sobotu zverejnil taliansky denník La Repubblica, popudila talianskeho ministra vnútra Mattea Salviniho.



"V nadchádzajúcich dňoch nie je plánovaný nijaký letecký transfer," uviedol hovorca nemeckého ministerstva vnútra v emaile, z ktorého citovala agentúra Reuters.



Salvini v nedeľu povedal, že Taliansko zatvorí všetky svoje letiská, resp. nedovolí na nich pristáť nijakým nemeckým či iným lietadlám z Európskej únie prevážajúcim migrantov.



"Ak si niekto v Berlíne či Bruseli zmyslí, že v Taliansku prostredníctvom neautorizovaných charterových letov vyhodí desiatky migrantov, mal by vedieť, že mu nie je a nebude k dispozícii nijaké letisko," povedal Salvini podľa agentúry Reuters. "Zatvoríme letiská, tak ako sme zatvorili prístavy," dodal.



O údajných plánoch na hromadné deportácie migrantov informovala v sobotu i agentúra DPA s odvolaním sa na zamestnancov letiska v Mníchove. Podľa nich mali migrantov už na budúci týždeň deportovať do Talianska, a to charterovým letom za sprievodu polície.