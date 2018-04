Nemecko poskytne na pomoc Sýrii ďalšiu miliardu eur

Na darcovskej konferencii v Bruseli, organizovanej Organizáciou Spojených národov a Európskou úniou, sa zúčastňuje približne 80 krajín.

Brusel 25. apríla (TASR) - Nemecko poskytne dodatočnú miliardu eur pre obyvateľov Sýrie trpiacich núdzou a pre vojnových utečencov v susediacich krajinách. Oznámil to v stredu nemecký minister zahraničných vecí Heiko Mass po svojom príchode do Bruselu, kde sa zúčastňuje na darcovskej konferencii pre Sýriu.



Ďalších 300 miliónov eur by podľa nemeckého rezortu diplomacie mohlo prísť zo spolkového rozpočtu v druhej polovici tohto roka. S tým by sa Nemecko v súvislosti s pomocou pre Sýrčanov opäť dostalo na úroveň z minulého roka, informovala agentúra DPA.



Na darcovskej konferencii v Bruseli, organizovanej Organizáciou Spojených národov a Európskou úniou, sa zúčastňuje približne 80 krajín. Na prvej takejto konferencii v roku 2017 bolo najväčším darcom práve Nemecko. Od začiatku vojny v Sýrii v roku 2012 doposiaľ zaplatilo dovedna 4,5 miliardy eur na potreby humanitárnej pomoci.



"Najvyššou prioritou musí byť ochrana civilného obyvateľstva," povedal Maas. Zároveň však zdôraznil, že Nemecko vynakladá všetko úsilie na to, aby sa obnovil politický proces vyriešenia konfliktu.



Iba v Sýrii je na humanitárnu pomoc odkázaných 13 miliónov ľudí, pripomína DPA. Okrem toho pomoc potrebujú milióny utečencov v Turecku, Libanone a Jordánsku.