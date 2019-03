Pravicoví populisti v Nemecku chcú obmedziť funkčné obdobia kancelára

Súčasná kancelárka Angela Merkelová pôsobí v tejto funkcií už od novembra 2005, teda štvrté štvorročné funkčné obdobie.

Berlín 7. marca (TASR) - Nemecká pravicovo-populistická strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) navrhuje, aby bolo pôsobenie spolkového kancelára obmedzené na dve funkčné obdobia.



Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA.



AfD, ktorá je najsilnejšou opozičnou stranou, navrhla príslušný dodatok k nemeckej ústave. Spolkový snem by sa mal ním zaoberať 14. marca.



V prípade schválenia návrhu by sa mohol v budúcnosti spolkový kancelár uchádzať o znovuzvolenie iba raz. Výnimkou by bol len prípad, ak by sa postavil do čela vlády v polovici funkčného obdobia, napríklad ak by bola jeho predchodcovi vyslovená nedôvera.



"V minulosti sa opakovane ukázalo, že keď rastie počet funkčných období kancelára, zhoršuje sa schopnosť demokratických inštitúcií reagovať na meniace sa spoločenské podmienky," uvádza sa v štvrtkovom vyhlásení AfD.



O možnom obmedzení počtu funkčných období kancelára hovoril už v roku 2016 šéf Slobodnej demokratickej strany (FDP) Christian Lindner. Vyjadril sa tak v rámci kritiky vtedajšej utečeneckej politiky Angely Merkelovej. Obmedzenie pôsobenia na maximálne osem rokov by podľa Lindnera zaistilo, aby šéf spolkovej vlády zostal v kontakte s realitou.