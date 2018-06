Húsenice v areáli školy v Nemecku spôsobili prerušenie vyučovania

Chĺpky týchto húseníc môžu spôsobiť vážne alergické reakcie. Odborníci preto preventívne v ochranných odevoch odsávali húsenice so špeciálnym prístrojom.

Velbert 5. júna (TASR) - Prítomnosť hniezd nebezpečných húseníc priadkovčeka dubového na najmenej 17 stromoch v areáli základnej školy vo Velberte v nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko sa postarali v utorok o prerušenie procesu vzdelávania. Doma muselo zostať okolo 400 detí.



Chĺpky týchto húseníc môžu spôsobiť vážne alergické reakcie. Odborníci preto preventívne v ochranných odevoch odsávali húsenice so špeciálnym prístrojom.



Informovali o tom internetové vydanie denníka Bild i Západonemecký rozhlas (WDR).



Ako vysvetlil hovorca mesta, pri tejto procedúre jestvovalo nebezpečenstvo odviatia hmyzu, respektíve jeho chĺpkov. Okná školy by preto boli museli zostať uzavreté, čo by bolo za súčasných teplôt pre školákov neúnosné.