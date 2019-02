Nemecko pred mníchovskou konferenciou vyzvalo na užšiu spoluprácu

Nemecká ministerka obrany Ursula von der Leyenová pred mníchovskou konferenciou povedala, že sa chce vyhnúť opätovnému sporu so Spojenými štátmi o výdavkoch Nemecka na obranu.

Mníchov 15. februára (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas uviedol, že Mníchovská bezpečnostná konferencia, ktorá sa začína v piatok za účasti 30 hláv štátov a vlád, bude príležitosťou demonštrovať oddanosť Nemecka medzinárodnej spolupráci.



"Vieme, že národné sebaurčenie je možné len v koordinácii so svetom," povedal Maas pred odchodom do bavorskej metropoly. "Budem sa preto zasadzovať za posilnenie nášho záväzku voči svetovému poriadku," citovala ho agentúra DPA.



Nemecká ministerka obrany Ursula von der Leyenová pred mníchovskou konferenciou povedala, že sa chce vyhnúť opätovnému sporu so Spojenými štátmi o výdavkoch Nemecka na obranu.



Nemecko je pod tlakom USA i ďalších členov Severoatlantickej aliancie, aby zvýšilo vojenské výdavky na dve percentá hrubého domáceho produktu v súlade s cieľom, na ktorom sa členovia NATO dohodli v roku 2014.



"Tieto požiadavky... sú oprávnené. Musíme robiť viac v aliancii, ktorá slúži na našu ochranu," uviedla Von der Leyenová pre denník Süddeutsche Zeitung s tým, že Nemecko už v uplynulých šiestich rokoch zvýšilo tieto výdavky o 36 percent.



Von der Leyenová otvorí popoludní Mníchovskú bezpečnostnú konferenciu spolu s britským rezortným kolegom Gavinom Williamsonom.



K témam, ktoré budú na trojdňovom podujatí podľa očakávaní dominovať, patrí stav transatlantických vzťahov, rastúce napätie medzi Ruskom a Západom a konflikty na Blízkom východe.



Predseda mníchovskej konferencie Wolfgang Ischinger uviedol, že Európa sa musí pripraviť na "preteky v zbrojení" a nové geopolitické výzvy. "My, Európania, by sme sa mali radšej pripraviť, pokiaľ ide o zahraničnú, bezpečnostnú a obrannú politiku," povedal pre nemeckú verejnoprávnu televíziu ZDF a dodal, že Európa dlho trpí klamnou predstavou, že ju obklopujú priatelia a spojenci.



Ischinger predtým v rozhovore pre piatkové vydanie denníka Bild vyzval na ďalší rozvoj medzinárodného práva. "Medzinárodné právo dnes už nechráni obyvateľov pred ich vládami, ale vlády pred ich obyvateľstvom," vyhlásil. "Ak je suverenita štátov nedotknuteľná aj vtedy, keď vláda vyhladzuje obyvateľstvo, potom sa medzinárodné právo stáva právom na ochranu diktátorov. Musí to však byť právo na ochranu ľudí".



Nemecko musí podľa Ischingera ako člen Bezpečnostnej rady OSN zdôrazňovať, "že sa medzinárodné právo musí ďalej rozvíjať, aby konečne chránilo ľudí". Západ už nesmie akceptovať, aby sa medzinárodné právo "interpretovalo zvráteným spôsobom na ochranu diktátorov".