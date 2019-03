Nemecko predĺžilo zákaz predaja zbraní do Saudskej Arábie

Platnosť zákazu mala vypršať 9. marca.

Berlín 6. marca (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas v stredu oznámil, že jeho krajina predĺži platnosť zákazu na vývoz zbraní do Saudskej Arábie, informovala agentúra AP.



Nemecko minulý rok - v reakcii na vraždu novinára Džamála Chášukdžího na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule - zrušilo povolenia na export zbraní do Saudskej Arábie.



Platnosť zákazu mala vypršať 9. marca, uvádza agentúra Reuters. Maas však povedal, že opatrenie bude predĺžené až do konca marca, aby Berlín získal čas na prehodnotenie účasti Saudskej Arábie vo vojne v Jemene.



"Veríme, že vojna v Jemene musí byť ukončená tak rýchlo, ako je možné," povedal.



Británia a Francúzsko postoj Nemecka kritizujú a tvrdia, že prijaté reštrikcie znemožňujú predaj výzbroje vyvinutej v spolupráci s nemeckými firmami do krajín Perzského zálivu.



Novinár Chášukdží, žijúci v americkom exile, patril medzi popredných kritikov vplyvného saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána. Nezvestný bol od 2. októbra, keď vstúpil do budovy konzulátu v Istanbule.



Saudskoarabská prokuratúra neskôr oznámila, že bol zámerne zavraždený. Zodpovednosť za vraždu sa neoficiálne pripisuje Salmánovi. Saudskoarabskí činitelia však označujú tento zločin za svojvoľnú operáciu agentov, ktorí prekročili svoje právomoci.