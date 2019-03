Nemecko predĺžilo zákaz predaja zbraní do Saudskej Arábie o pol roka

Británia a Francúzsko postoj Nemecka kritizujú a tvrdia, že prijaté reštrikcie znemožňujú predaj výzbroje vyvinutej v spolupráci s nemeckými firmami do krajín Perzského zálivu.

Berlín 29. marca (TASR) - Nemecká vláda predĺži platnosť zákazu na vývoz zbraní do Saudskej Arábie o šesť mesiacov. S odvolaním sa na štvrtkové vyhlásenie hovorcu nemeckej kancelárky Angely Merkelovej Steffena Seiberta o tom informovala agentúra Reuters.



"Zákaz bude predĺžený o ďalších šesť mesiacov až do 30. septembra. V tomto časovom horizonte nebudú schválené žiadne nové žiadosti o povolenie na export," oznámil Seibert prostredníctvom emailu.



Británia a Francúzsko postoj Nemecka kritizujú a tvrdia, že prijaté reštrikcie znemožňujú predaj výzbroje vyvinutej v spolupráci s nemeckými firmami do krajín Perzského zálivu. Postoj Berlína ohrozuje okrem iného aj zmluvu Londýna s Rijádom na predaj 48 kusov stíhacích lietadiel Eurofighter Typhoon v celkovej hodnote 10 miliárd libier (približne 11,63 miliardy eur).



Nemecká vláda v reakcii na obavy Paríža a Londýna súhlasila s predĺžením platnosti už schválených exportných licencií o deväť mesiacov s tým, že dotknuté firmy neexportujú až do konca roka žiadne hotové zbraňové systémy. Tento krok odbremení dané spoločnosti od povinnosti absolvovať drahý a časovo náročný proces nadobudnutia novej licencie.



Nemecko zrušilo povolenia na export zbraní do Saudskej Arábie ešte minulý rok v reakcii na vraždu novinára Džamála Chášukdžího na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule, ako aj v súvislosti s prebiehajúcim konfliktom v Jemene.