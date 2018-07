VIEZOL DETI DO TÁBORA: V Nemecku sa zrazil autobus so sanitkou

V autobuse sa v čase nehody viezlo 42 detí v sprievode piatich osôb a vodič.

Berlín 1. júla (TASR) - Desiatky ľudí utrpelo v sobotu večer zranenia pri zrážke autobusu vezúceho deti do tábora so sanitkou na severe Nemecka. Medzi zranenými je aj mnoho detí, informovala z noci na nedeľu agentúra DPA s odvolaním sa na miestnu záchrannú službu.



K nehode došlo v meste Lübeck na juhovýchode spolkovej krajiny Šlezvicko-Holštajnsko. V autobuse sa v čase nehody viezlo 42 detí v sprievode piatich osôb a vodič. Deti boli vo veku 10 až 15 rokov.



Väčšina pasažierov utrpela len ľahšie zranenia. Dve osoby, ktoré utrpeli vážne zranenia, previezli privolaným vrtuľníkom do miestnych nemocníc.



Podľa polície vodič autobusu zrejme prešiel do protismeru, aby sa vyhol ďalšiemu vozidlu.



Polícia okolnosti nehody začala vyšetrovať.