Najhoršie výsledky v histórii: Nemecké vládne strany strácajú voličov

S prácou spolkovej vlády je aktuálne veľmi spokojná alebo spokojná už iba necelá štvrtina respondentov.

Berlín 11. októbra (TASR) - Strany nemeckej vládnej koalície kancelárky Angely Merkelovej majú v súčasnosti historicky najnižšie volebné preferencie. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky Infratest Dimap pre prvý program verejnoprávnej televízie ARD.



Ak by sa parlamentné voľby v Nemecku konali v nedeľu, strany únie CDU/CSU by získali 26 percent hlasov, čo je v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom o tri percentné body menej. Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) by prišla takisto o tri percentné body hlasov a so ziskom 15 percent by sa stala až štvrtou najsilnejšou stranou.



Zelení by si naopak o tri percentné body polepšili a so ziskom 17 percent zaznamenali svoj najlepší výsledok od marca 2013 tesne pred ďalším opozičným subjektom - Alternatívou pre Nemecko (AfD), ktorej zisk sa stabilizoval na úrovni 16 percent.



Liberálov z FDP a stranu Ľavica by zhodne podporilo po 10 percent oslovených.



S prácou spolkovej vlády je aktuálne veľmi spokojná alebo spokojná už iba necelá štvrtina respondentov (24 percent), čo je oproti prieskumu spred mesiaca pokles o sedem percentných bodov. Zvyšných 76 percent je úplne alebo sčasti nespokojných.



Viac ako polovica oslovených Nemcov (59 percent) je spokojných s hospodárskou politikou vlády a polovica so zámerom vlády chrániť občanov pred kriminalitou a zločinmi. Avšak iba 23 percent je spokojných s krokmi vlády v oblasti klimatickej politiky a 31 percent s jej azylovou a utečeneckou politikou.



Výsledky celoštátneho prieskumu zverejnili iba niekoľko dní pred blížiacimi sa krajinskými voľbami v Bavorsku.