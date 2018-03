Nemecká prokuratúra žiada doživotie pre imigranta obvineného z vraždy

Hussein K. prišiel do Nemecka v roku 2015, pričom sa vydával za 16-ročného utečenca bez sprievodu.

Freiburg 9. marca (TASR) - Nemecká prokuratúra navrhla v piatok uložiť najvyšší možný trest doživotného väzenia mladému imigrantovi, ktorého súdia v meste Freiburg za znásilnenie a vraždu študentky z októbra 2016. Obvinený Hussein K. je podľa vyhlásenia vrchného štátneho zástupcu Eckarta Bergera osobou nebezpečnou pre spoločnosť a je tak potrebné uvaliť na neho i ochranné opatrenie, čím by bolo takmer vylúčené jeho predčasné prepustenie na slobodu po 15 rokoch, informovala agentúra DPA.



Berger ako žalobca predniesol na súde vyše trojhodinovú reč, v ktorej poukázal na vysoké riziko, že Hussein K. v prípade prepustenia spácha ďalšie závažné trestne činy na ženách. Počas procesu prebiehajúceho od začiatku septembra 2017 sa podľa neho podarilo dokázať spáchanie oboch spomenutých zločinov, ako aj to, že obvinený mal v tom čase najmenej 22 rokov. Vzhľadom na tento vek sa musia v danom prípade uplatňovať trestné zákony pre dospelých.



Prítomný Hussein K. prijal slová žalobcu bez toho, aby prejavoval navonok rozrušenie. Jeho obhajca má na súde predniesť reč až nadchádzajúci pondelok. Vynesenie rozsudku sa očakáva 22. marca.



Hussein K. sa k znásilneniu a vražde študentky vo Freiburgu už dávnejšie priznal. V tom čase 19-ročnej Marii L. sa stala osudnou noc na 16. októbra 2016, keď ju páchateľ v podnapitom stave zhodil z bicykla, sexuálne zneužil a pokúsil sa ju uškrtiť. Následne jej bezvládne telo stiahol do rieky, kde sa utopila.



Hussein K. prišiel do Nemecka v roku 2015, pričom sa vydával za 16-ročného utečenca bez sprievodu. Tvrdil, že prišiel z Afganistanu za vzdelaním a lepším životom. V súdnej sieni sa priznal, že mal vtedy už 18 rokov, podľa vyšetrovateľov však ani to nebola pravda, pretože získali indície, že v skutočnosti mal najmenej 22 rokov a nevyrastal v Afganistane, ale v Iráne.