Nemecko oficiálne ukončilo proces vydania Puigdemonta

Samotný Puigdemont sa podľa agentúry AP momentálne zrejme nachádza v nemeckom meste Hamburg.

Schleswig/Madrid 20. júla (TASR) - Vrchný krajinský súd (OLG) v nemeckom meste Schleswig v piatok na žiadosť generálnej prokuratúry zrušil existujúci, ale medzičasom stiahnutý zatykač na bývalého katalánskeho premiéra Carlesa Puigdemonta. K takémuto kroku pristúpil po tom, ako Španielsko vo štvrtok zrušilo európske zatykače vydané na šesticu katalánskych separatistických politikov vrátane Puigdemonta, uviedla agentúra DPA.



Týmto krokom sa v Nemecku oficiálne skončil proces vydania Puigdemonta do Španielska.



Sudca španielskeho najvyššieho súdu Pablo Llarena zrušil vo štvrtok európske zatykače vydané na šesticu politikov za ich rolu pri pokuse o odtrhnutie Katalánska od Španielska z októbra minulého roku. Llarena zároveň odmietol minulotýždňový verdikt OLG v Schleswigu, ktorý umožnil vydať Puigdemonta do Španielska na trestné stíhanie len za spreneveru peňazí z verejných zdrojov, nie za vzburu.



Po tom, ako Španielsko vlani na jeseň vydalo na Puigdemonta zatykač, ušiel vtedajší katalánsky premiér pred vyšetrovaním do Belgicka. Zadržaný bol 25. marca v nemeckej spolkovej krajine Šlezvicko-Holštajnsko, keď sa autom vracal z návštevy Škandinávie do Belgicka. Puigdemont bol následne v Nemecku v predbežnej väzbe, hoci väčšinu času strávil po zaplatení kaucie na slobode. Nemecko však bez dovolenia tamojšej prokuratúry nesmel opustiť a pravidelne sa musel hlásiť na polícii, pripomenula agentúra AP.



Ak by Llarena akceptoval verdikt nemeckého súdu, katalánsky expremiér by po vydaní mohol byť v Španielsku súdený len za spreneveru, nie za vzburu. Takto by mohla vzniknúť situácia, že Puigdemont by bol za spreneveru odsúdený na niekoľko rokov väzenia, kým členovia jeho bývalej vlády by mohli byť súdení za vzburu. Za to im hrozia 25-ročné tresty.



Po štvrtkovom rozhodnutí Llarenu sa Puigdemont a pätica katalánskych proseparatistických lídrov môže voľne - bez rizika, že budú zadržaní alebo vyhostení - pohybovať kdekoľvek, s výnimkou územia Španielska. Ak by sa vrátili do Španielska, hrozilo by im väzenie, pretože tam zatýkací rozkaz stále platí.



Samotný Puigdemont sa podľa agentúry AP momentálne zrejme nachádza v nemeckom meste Hamburg. Prostredníctvom svojho právneho zástupcu Paula Bekaerta však vo štvrtok avizoval, že sa chce na budúci týždeň vrátiť do Belgicka.