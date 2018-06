Nemecko sa dohodlo s Gréckom a Španielskom na vracaní migrantov

Angela Merkelová konštatovala, že na svojom kurze azylovej politiky nič nemení a naďalej sa domnieva, že Nemecko by nemalo v tejto oblasti konať unilaterálne.

Brusel 29. júna (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa v piatok v Bruseli stretla s premiérmi Grécka a Španielska, Alexisom Tsiprasom a Pedrom Sánchezom, a uzavrela s nimi politickú dohodu o vracaní migrantov. Informoval o tom na jednej zo sociálnych sietí hovorca nemeckej vlády Steffen Seibert.



Šéfka spolkovej vlády sa v rámci úsilia o vyriešenie vnútrokoaličného sporu medzi svojou CDU a sesterskou CSU snaží i o uzatváranie bilaterálnych dohôd o vracaní utečencov s jednotlivými krajinami. V tejto súvislosti vo štvrtok rokovala aj s predsedom talianskej vlády Giuseppem Contem.



Angela Merkelová po skončení vrcholnej schôdzky v sídelnom meste EÚ v piatok konštatovala, že na svojom kurze azylovej politiky nič nemení a naďalej sa domnieva, že Nemecko by nemalo v tejto oblasti konať unilaterálne, bez koordinácie s inými štátmi a na úkor tretích krajín. Nepriamo tak narážala na hrozby spolkového ministra vnútra Horsta Seehofera (CSU) o vracaní časti migrantov z nemeckej štátnej hranice. Podľa názoru kancelárky by však k takýmto krokom nemalo dôjsť bez dohody s európskymi partnermi. Jej prioritou zostáva európske riešenie sporu o azylovú politiku.



Informácie priniesla tlačová agentúra DPA.



Popredný predstaviteľ CSU Alexander Dobrindt sa domnieva, že terajšia dohoda členských štátov Únie kryje aj opatrenia na národnej úrovni: "Konštatujem, že prijatie národných opatrení na prevenciu sekundárnej migrácie sa v dokumente rady výslovne predpokladá konštatujúc, že všetky členské štáty by mali prijať všetky potrebné vnútorné legislatívne a správne opatrenia proti takýmto migračným pohybom a pritom úzko spolupracovať."