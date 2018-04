Nemecko sa usiluje o jednotu s Francúzskom ohľadom reforiem EÚ

Agentúra DPA pripomína, že francúzsky prezident Emmanuel Macron a Merkelová prisľúbili zostavenie cestovnej mapy pre reformovanie EÚ včas do júnového summitu.

Berlín 16. apríla (TASR) - Nemecko a Francúzsko úzko spolupracujú na plánoch rozsiahlych reforiem Európskej únie. Uviedol to v pondelok úrad nemeckej spolkovej kancelárky Angely Merkelovej po skeptických vyjadreniach lídrov jej vládnucej Kresťanskodemokratickej únie (CDU).



"Pevná vôľa nájsť spoločný postup vpred existuje," konštatoval Merkelovej hovorca Steffen Seibert.



Merkelová by sa mala s Macronom, ktorý najhlasnejšie volá po reformách Únie, stretnúť vo štvrtok v Berlíne, aby ďalej diskutovali o zmenách. Obaja lídri mali "intenzívne diskusie o všetkých aspektoch záležitosti reformy EÚ", uviedol Seibert.



Vyhlásenie Merkelovej úradu prišlo po tom, ako popredný predstaviteľ CDU Ralph Brinkhaus vyjadril minulý týždeň pochybnosti o tom, že by bolo možné dosiahnuť "podstatný pokrok" do konca júna.



Navyše nemecký minister financií Olaf Scholz cez víkend novinárom povedal, že "nie všetky (Macronove) návrhy sa musia implementovať". "Uvidíme, čo je možné urobiť bez prekračovania vyjednávacích právomocí jednotlivých štátov," uviedol v nedeľu Scholz, ktorý je z koaličnej Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD), pre Frankfurter Allgemeine Zeitung.



Francúzsky prezident Macron sa usiluje napríklad o spoločný rozpočet eurozóny či väčšiu daňovú harmonizáciu v rámci EÚ, pripomína agentúra DPA.