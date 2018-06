Seehofer chce okamžite znemožniť vstup neželaným migrantom

Po rokovaní predsedníctva CSU, ktoré sa týkalo terajšieho sporu so sesterskou CDU ohľadne azylovej politiky, sa vyjadril, že príslušným opatreniam pristúpi okamžite.

Mníchov 18. júna (TASR) - Nemecký minister vnútra a predseda Kresťanskosociálnej únie Bavorska (CSU) Horst Seehofer v pondelok potvrdil, že nechce ďalej dovoliť, aby do Nemecka vstupovali cudzinci, ktorým už tamojšie orgány zakázali zdržiavať sa na území krajiny.



Po rokovaní predsedníctva CSU, ktoré sa týkalo terajšieho sporu so sesterskou Kresťanskodemokratickou úniou Nemecka (CDU) ohľadne azylovej politiky, sa vyjadril, že príslušným opatreniam pristúpi okamžite, informovala agentúra DPA.



Podľa Seehofera je nevysvetliteľné, prečo Nemecko stále umožňuje vstupovať na svoje územie i osobám, ktorým to zakázalo. "V podstate je to škandál," povedal šéf CSU riadiaci od marca spolkový rezort vnútra.



Predsedníctvo CSU podľa predošlých informácií DPA rozhodlo o tom, že nemecké orgány začnú vracať priamo z hraníc migrantov, ktorí majú zákaz vstupu do Nemecka, zatiaľ čo v prípade iných skupín majú uplatňovať takýto postup až vtedy, ak sa nenájde širšie riešenie migrácie na úrovni EÚ. Spolková kancelárka a šéfka CDU Angela Merkelová sa má snažiť nájsť "európske riešenie" v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov a preskúmať, ktoré krajiny EÚ budú pripravené spätne prijímať migrantov zaregistrovaných predtým na ich území.



Predstavitelia CSU ešte minulý štvrtok pohrozili Merkelovej, že ak do pondelka nepristúpi na ich líniu v oblasti azylovej politiky, minister vnútra rozhodne v rámci svojich právomocí i bez jej súhlasu. Podľa medializovaných informácií išlo o vracanie migrantov z hraníc v prípadoch, keď ich žiadosti o azyl v Nemecku už raz zamietli, sú evidovaní v iných štátoch EÚ, alebo prichádzajú bez dokladov totožnosti.



Merkelová je proti jednostranným krokom, ktoré by oslabili solidaritu v EÚ. Ako oznámila v pondelok na tlačovej konferencii v Berlíne, vrcholné grémiá CDU chce 1. júla, teda po nadchádzajúcom summite EÚ, informovať o stave rokovaní ohľadne dohôd s krajinami zaťaženými najviac migráciou, ako je Taliansko. Samotná CDU a následne aj celý blok CDU/CSU sa majú poradiť o ďalšom postupe bez toho, aby bolo "automaticky" zavedené spomínané vracanie migrantov zo štátnych hraníc.



Podľa Merkelovej musia byť zosúladené záujmy Nemecka a európskych partnerov, čo znamená, že nechce, aby bolo o vracaní migrantov z hranice rozhodnuté jednostranne a na úkor tretích krajín. Dodala, že spoločným cieľom CDU a CSU, ktoré v Nemecku vládnu spolu so sociálnymi demokratmi v rámci tzv. veľkej koalície, je lepšie riadiť migráciu do Nemecka a výrazne znížiť počet prichádzajúcich migrantov.



Seehofer medzitým v Mníchove upozornil, že v otázke vracania migrantov z hranice "nejde len o 14 dní, ale o zásadný názorový rozdiel" medzi ním a Merkelovou, ktorý sa ešte "zďaleka" nepodarilo prekonať. Dodal, že i CSU je za európske riešenie prílevu migrantov, k ohláseným opatreniam je však rozhodnutý pristúpiť v prípade, že takéto riešenie nebude možné.