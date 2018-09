Šéf spolkovej polície čelí vyšetrovaniu pre návrat vraha z Iraku

Podozrivý zo znásilnenia a vraždy Susanny z Mainzu ušiel krátko po čine s príbuznými do Kurdmi kontrolovanej severnej časti Iraku.

Frankfurt nad Mohanom 27. septembra (TASR) - Šéf nemeckej spolkovej polície Dieter Romann čelí vyšetrovaniu prokuratúry vo Frankfurte nad Mohanom, a to pre podozrenie z obmedzovania osobnej slobody. Súvisí to s možným ilegálnym vrátením Iračana do Nemecka, ktorý sa po návrate priznal k vražde 14-ročnej školáčky z Mainzu z mája tohto roku.



Potvrdila to hovorkyňa prokuratúry, na ktorej registrujú viacero trestných oznámení na Romanna. Informácie priniesla regionálna rozhlasová stanica SWR, ako aj tlačová agentúra DPA.



Ako je známe, podozrivý zo znásilnenia a vraždy Susanny z Mainzu ušiel krátko po čine s príbuznými do Kurdmi kontrolovanej severnej časti Iraku. Práve odtiaľ ho za prítomnosti Romanna potom deportovali späť do Nemecka, kde sa priznal k hrdelnému zločinu, avšak poprel školáčkino znásilnenie.



Iracká ústredná vláda, ale aj experti na medzinárodné právo reagovali na vtedajšiu deportáciu kriticky, respektíve skepticky, pretože medzi Irakom a Nemeckom neexistuje platná dohoda o vydávaní podozrivých osôb.



Kauzou sa už skôr zaoberali prokuratúry vo Wiesbadene i Postupime, avšak zhodne vyhlásili, že nie sú vo veci kompetentné. Frankfurtská prokuratúra takou je, pretože práve v tomto meste je sídlo leteckej spoločnosti Lufthansa, ktorej lietadlo vraha i šéfa spolkovej polície prepravil pred mesiacmi z Iraku do Nemecka.