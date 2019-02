Nemecko si pripomenulo poslednú smrteľnú streľbu pri Berlínskom múre

Gueffroy bol posledným človekom, ktorého pri prechode cez Berlínsky múr zastrelili. Nebol však celkom poslednou obeťou tohto múra.

Berlín 5. februára (TASR) - Politici, duchovní lídri, historici aj bežní Berlínčania sa v utorok zišli v nemeckom hlavnom meste, aby si pripomenuli 30. výročie úmrtia posledného človeka zastreleného pri pokuse prejsť cez Berlínsky múr z Nemeckej demokratickej republiky do Západného Berlína.



"Ani tridsať rokov po páde múra nezabudneme na obete," povedal riaditeľ nadácie Berlínskeho múra Alex Klausmeier v berlínskej Kaplnke zmierenia pri spomínaní na Chrisa Gueffroya, ktorého v noci z 5. na 6. februára 1989 zastrelili vojaci NDR.



Vtedy sa 20-ročný Gueffroy so svojím priateľom Christianom Gaudianom pokúšal prejsť z Východného do Západného Berlína. Na poslednom zamrežovanom oplotenom úseku ich však zasiahla spŕška výstrelov zo strany pohraničnej stráže NDR.



Gueffroy zraneniam podľahol a skonal priamo na mieste. Jeho priateľ Gaudian utrpel vážne, nie však smrteľné zranenia. K incidentu došlo len niekoľko mesiacov pred novembrovým pádom Berlínskeho múra.



"Múry môžu ľudí zabíjať, nie však zastaviť," povedal Klausmeier. Oliver Igel, starosta berlínskej štvrte Treptow-Köpenick, položil veniec k pamätníku, ktorý na mieste, kde k smrteľnej streľbe došlo, postavili na Gueffroyovu počesť.



Gueffroy bol posledným človekom, ktorého pri prechode cez Berlínsky múr zastrelili. Nebol však celkom poslednou obeťou tohto múra. Tou bol totiž Winfried Freudenberg, ktorý spadol 8. marca 1989 z podomácky vyrobeného balóna po tom, ako sa mu podarilo preletieť z Východného Berlína do štvrti Zehlendorf v Západnom Berlíne. Následkom zranení utŕžených pri tomto páde okamžite podľahol.