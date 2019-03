Nemecko si pripomína deň rovnosti v odmeňovaní mužov a žien

Podľa nemeckého štatistického úradu v roku 2018 ženy v Nemecku zarábali v priemere o 21 percent menej ako muži.

Berlín 18. marca (TASR) - Nemecké odbory DGB usporiadali v pondelok zhromaždenie pri Brandenburskej bráne v Berlíne, aby upozornili na rozdiely vo výške platov mužov a žien. Informovala o tom agentúra DPA.



Na zhromaždení s názvom "Právo na viac" sa zúčastnil aj spolkový minister práce Hubertus Heil a ministerka pre záležitosti rodiny Franziska Giffeyová.



Podľa nemeckého štatistického úradu v roku 2018 ženy v Nemecku zarábali v priemere o 21 percent menej ako muži. Štatistický úrad tento rozdiel pripísal objemu povinností žien v rodine. Poukázal aj na to, že ženy si práve vzhľadom na starostlivosť o rodinu často vyberajú menej platené zamestnania alebo prácu na čiastočný úväzok.



Úrad však tiež konštatoval, že ak sa porovnávajú platy mužov a ženy s podobnou kvalifikáciou a skúsenosťami, rozdiel v odmeňovaní je nižší - šesť percent v neprospech žien.



Tieto údaje vyplývajú z porovnania roku 2018 s rokom 2014. Takéto dáta sa vyhodnocujú len raz za štyri roky.



Ak by tieto údaje boli prepočítané na odpracované hodiny, ženy v Nemecku pracovali bez mzdy do 18. marca.



Ako pripomenutie tohto dňa berlínska dopravná spoločnosť BVG o 21 percent znížila cenu celodenného cestovného lístka pre ženy, ktoré tak namiesto siedmich eur platia v berlínskej MHD za celodenný lístok 5,50 eura. Toto zvýhodnenie pre ženy však platí len dnes.



Deň rovnosti v odmeňovaní medzi mužmi a ženami sa mení každý rok podľa aktuálneho mzdového vývoja. Jeho dátum vyjadruje počet dní, ktoré ženy musia odpracovať navyše, aby sa ich ročná mzda - za rok 2018 - vyrovnala ročnej mzde mužov na rovnakej pracovnej pozícii. Ženy v Nemecku tak svoj "mzdový rok 2018" končia 18. marca 2019, vo Francúzsku to bude 25. marca a v USA 2. apríla.



Práve v USA sa v roku 1988 zrodil nápad upozorniť na nerovnosť v odmeňovaní mužov a žien. Ide o kampaň, keď ženy nosením červenej kabelky upozorňujú na peniaze, ktoré im na výplatnej páske v porovnaní s mužskými kolegami chýbajú.