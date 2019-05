V penzióne zabili troch ľudí výstrelmi z kuše do srdca a hrdla

V izbe sa okrem toho našli i dva závety muža a ženy, ktorých telá sa našli v posteli držiac sa za ruky.

Passau 14. mája (TASR) - Smrť muža vo veku 53 rokov a 33-ročnej ženy, ktorých telá so zabodnutými šípmi sa našli v sobotu v jednej z izieb penziónu v nemeckom meste Passau, zapríčinil zásah šípom do srdca. Tridsaťročnú ženu, ktorej telo objavili na zemi v kaluži krvi, zase usmrtil zásah do hrdla. Vyplýva to z predbežných výsledkov pitvy, informovala v utorok agentúra DPA s odvolaním sa na hovorcu prokuratúry v Passau v spolkovej krajine Bavorsko.



Na žiadnej z troch obetí neboli zistené stopy po boji či snahe brániť sa. Doposiaľ sa nenašli dôkazy, že by sa na tomto čine podieľala štvrtá osoba. Prokuratúra vychádza z toho, že išlo pravdepodobne o samovraždy alebo o ukončenie života na vlastnú žiadosť obetí. Všetko nasvedčuje tomu, že 30-ročná žena najprv usmrtila muža i staršiu ženu a nakoniec aj seba.



V izbe sa okrem toho našli i dva závety muža a ženy, ktorých telá sa našli v posteli držiac sa za ruky. Tí mali v tele zapichnutých niekoľko šípov, ktoré boli zrejme vystrelené až po smrteľnej rane do srdca. V izbe sa našli aj tri lovecké kuše — jedna z nich bola nepoužitá.



V pondelok polícia objavila v meste Wittingen v spolkovej krajine Dolné Sasko v byte zabitej 30-ročnej ženy aj mŕtvoly ďalších dvoch žien — jedna z nich bola pravdepodobne životnou partnerkou majiteľky bytu. Na mieste sa však nenachádzali nijaké kuše ani šípy.