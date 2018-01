Sondážne rozhovory medzi CDU, CSU a SPD štartujú 7. januára

Viacerí politici z CDU/CSU a SPD vyjadrili očakávanie, že nová spolková vláda by mohla byť zostavená do Veľkej noci.

Berlín 3. januára (TASR) - V Nemecku sa 7. januára oficiálne začnú päťkolové sondážne rokovania, v ktorých konzervatívne strany únie CDU/CSU a sociálni demokrati (SPD) preskúmajú možnosti vytvorenia koaličnej vlády. Uvádza sa to vo vyhlásení zverejnenom po skončení stredajšieho stretnutia predsedov spomínaných strán a šéfov ich poslaneckých klubov, ktoré sa uskutočnilo v Berlíne a týkalo sa obsahových a organizačných otázok.



Sondážne rozhovory sa začnú v nedeľu o 12.00 h plenárnym zasadnutím v sídle SPD - Dome Willyho Brandta. Jednotlivé 13-členné pracovné skupiny budú následne diskutovať o 15 tematických blokoch. Po ukončení rozhovorov bude vydané záverečné spoločné vyhlásenie.



"Dôvera vzrástla, do rokovaní ideme optimisticky," cituje agentúra DPA zo stredajšieho vyhlásenia troch strán.



Druhé kolo sondážnych rokovaní sa uskutoční v pondelok 8. januára o 09.00 h v berlínskej centrále CDU (Konrad-Adenauer-Haus). V utorok budú rozhovory pokračovať v sídle zastúpenia Bavorska v Berlíne. V stredu sa opäť presunú do centrály CDU a vo štvrtok sa vyjednávači zídu zasa v centrále SPD.



V piatok by sa zúčastnené strany mali zaoberať výsledkom sondážnych rozhovorov. SPD chce potom 21. januára na svojom mimoriadnom zjazde v Bonne rozhodnúť o tom, či vstúpi do koaličných rokovaní s CDU/CSU. S prípadnou koaličnou dohodou musí nakoniec vysloviť súhlas členská základňa SPD.



Viacerí politici z CDU/CSU a SPD vyjadrili očakávanie, že nová spolková vláda by mohla byť zostavená do Veľkej noci. V radoch SPD je však veľký odpor proti pokračovaniu tzv. veľkej koalície s konzervatívcami, pričom sa uvažuje sa aj o podpore menšinovej vlády vedenej CDU a o modeli tzv. kooperačnej koalície.



Nemeckým stranám sa nedarí zostaviť novú vládu od parlamentných volieb konaných 24. septembra, čo je najdlhšie takého obdobie v povojnových dejinách Nemecka. Prvý pokus o vytvorenie tzv. jamajskej koalície bloku CDU/CSU, liberálov z FDP a zelených v novembri stroskotal.