SPD vyzvala koaličných partnerov z CDU/CSU na návrat k vecnej politike

Aj keď sa na odlišných postojoch CDU a CSU k danej otázke od štvrtka nič nezmenilo, obe strany sa usilovali v piatok aspoň o verbálnu deeskaláciu.

Berlín 15. júna (TASR) - Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) vyzvala v piatok koaličných partnerov zo strán únie CDU/CSU, aby sa vrátili k vecnej vládnej politike.



Predsedníčka strany a šéfka jej parlamentnej frakcie Andrea Nahlesová v Berlíne súčasne dala najavo, že rozumné riešenie v oblasti utečeneckej politiky je pre Nemecko možné nájsť iba spoločne s Európou. Riešenie na vlastnú päsť nie je podľa jej názoru mysliteľné ani zmysluplné.



V spore Merkelová-Seehofer o zintenzívnení vracania časti migrantov už z nemeckej štátnej hranice sa tak najvyššia predstaviteľka SPD postavila na stranu spolkovej kancelárky Angely Merkelovej a súčasne ostro kritizovala CSU pod vedením ministra vnútra Horsta Seehofera.



"Nepripustíme, aby... panika bavorskej krajinskej vlády CSU vzala za rukojemníkov celé Nemecko a Európu," formulovala Nahlesová. Koaliční partneri by mali využiť víkend, aby sa vrátili na vecnú a kooperatívnu úroveň, a to tak vo vzájomných vzťahoch, ako aj v rámci spolkovej vlády, dodala.



Aj keď sa na odlišných postojoch CDU a CSU k danej otázke od štvrtka nič nezmenilo, obe strany sa usilovali v piatok aspoň o verbálnu deeskaláciu.



CSU vidí väčšinu nemeckej populácie na svojej strane, v čom ju posilňujú aj výsledky prieskumov verejnej mienky.



Kancelárka Merkelová trvá v spore s CSU na európskom riešení po konzultáciách s ďalšími členskými krajinami Únie.



Ako pripomenul v piatok v Berlíne hovorca spolkovej vlády Steffen Seibert, kancelárka urobila návrh a pracuje na jeho realizácii v praxi. "Potrebujeme riešenia v úzkej spolupráci s inými zainteresovanými štátmi," zdôraznil.



Na otázku, či sa Merkelová cíti ultimátom CSU do pondelka pod tlakom, Seibert odpovedal slovami: "Tak ako pri všetkých rokovaniach jestvujú lepšie vyhliadky na úspech, ak existuje istá sloboda pri rozhovoroch." Na otázku o miere dôvery Merkelovej k Seehoferovi hovorca povedal: "Pán Seehofer je spolkovým ministrom vnútra a tak je predsa celkom jasné, že mu spolková kancelárka aj dôveruje."



Informácie priniesla tlačová agentúra DPA.



Merkelová zvolala na pondelok 18. júna do Berlína rokovania vedúcich straníckych grémií svojej Kresťanskodemokratickej únie (CDU), takže je možné, že chce reagovať neodkladne na prípadné poverenie ministra vnútra Seehofera predsedníctvom jeho Kresťanskosociálnej únie (CSU) na jednostranné obmedzenie prístupu migrantov na nemecké územie.



V pondelok sa navyše Merkelová stretne v Berlíne aj s novým talianskym premiérom Giuseppem Contem, ktorý absolvuje nástupnú návštevu Nemecka, a o deň neskôr privíta v brandenburskom Mesebergu v rámci bilaterálnych vládnych konzultácií aj francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona.



Znalci pomerov v Berlíne nepochybujú o tom, že Seehofer dostane od straníckych kolegov z CSU zelenú na opatrenia voči migrantom na hranici a teda aj licenciu na vedomú revoltu proti Merkelovej. Otázkou však zostáva, kedy a ako Seehofer uplatní rozhodnutie na úrovni ministra.



Forma prípadného kompromisu zostala i v piatok otvorená. Ďalšie kolo rokovaní Merkelová-Seehofer nie je v dohľadne a zo zdrojov strán únie preniklo na verejnosť iba, že obaja absolvujú počas víkendu spolu telefonický rozhovor.