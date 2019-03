Nemecko sprísnilo cestovné odporúčanie pre Turecko

Odporúčanie, ktoré podľa potvrdenia hovorkyne rezortu aktualizovali v sobotu, poukazuje na to, že viacerým európskym novinárom vrátane nemeckých v Turecku bez odôvodnenia zamietli akreditáciu.

Berlín 10. marca (TASR) - Nemecko zmenilo cez víkend cestovné odporúčanie pre svojich občanov plánujúcich navštíviť Turecko. Varovalo ich, že im hrozí zadržanie za vyjadrenie názorov, ktoré by boli tolerované doma, pre turecké úrady by však mohli byť neprijateľné. Informovali o tom agentúry Reuters a DPA.



"Nemožno vylúčiť, že turecká vláda podnikne ďalšie opatrenia proti zástupcom nemeckých médií a organizácií občianskej spoločnosti," píše sa v aktualizovanom odporúčaní nemeckého ministerstva zahraničných vecí.



"Vyjadrenia, ktoré podľa nemeckej právnej interpretácie chráni sloboda prejavu, môžu v Turecku viesť k opatreniam obmedzujúcim výkon povolania a trestnému stíhaniu," upozorňuje ministerstvo.



Odporúčanie, ktoré podľa potvrdenia hovorkyne rezortu aktualizovali v sobotu, poukazuje na to, že viacerým európskym novinárom vrátane nemeckých v Turecku bez odôvodnenia zamietli akreditáciu. V uplynulých dvoch rokoch boli v tejto krajine nemeckí občania tiež v rastúcej miere svojvoľne zadržiavaní.



V niektorých prípadoch bolo príčinou zadržania podozrenie zo spojenia so sieťou moslimského duchovného Fethullaha Gülena, ktorý žije v USA a ktorý podľa Ankary stál za pokusom o prevrat v Turecku v roku 2016.



Nemecké ministerstvo však dodalo, že zadržanie hrozí ktorémukoľvek cestujúcemu, ktorý sa v zahraniční zúčastnil na stretnutiach organizácií zakázaných v Turecku, ako aj Nemcom, ktorí na sociálnych médiách zverejnili vyjadrenia kritické voči tureckej vláde alebo s takouto kritikou súhlasili.