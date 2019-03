Nemecko stiahne časť svojho diplomatického personálu z Venezuely

Hovorca rezortu diplomacie uviedol, že ministerstvo vo svojom rozhodnutí vzalo na zreteľ aj bezpečnostné hrozby, ktorým sú vystavení zamestnanci nemeckého veľvyslanectva vo Venezuele.

Berlín 13. marca (TASR) - Nemecké ministerstvo zahraničných vecí v stredu oznámilo, že sa rozhodlo stiahnuť časť svojho diplomatického personálu z veľvyslanectva v Caracase. Zdôvodnilo to náročnými životnými podmienkami vo Venezuele za súčasnej vlády prezidenta Nicolása Madura, píše agentúra DPA.



Hovorca rezortu diplomacie uviedol, že ministerstvo vo svojom rozhodnutí vzalo na zreteľ aj bezpečnostné hrozby, ktorým sú vystavení zamestnanci nemeckého veľvyslanectva vo Venezuele. Koľkí z nich sa teraz z Caracasu vrátia do Nemecka, však nespresnil.



"Situácia vo Venezuele sa vyhrocuje, obzvlášť humanitárna situácia v hlavnom meste," povedal hovorca. "Dotýka sa to potravín, pitnej vody aj dodávok liekov," uviedol ďalej s tým, že z mesta prichádzajú aj informácie o rabovaní spôsobenom práve nedostatkom liekov.



Hovorca dodal, že nemecký veľvyslanec vo Venezuele Daniel Kriener, ktorého Caracas už skôr označil za neželanú osobu, sa medzičasom vrátil do Berlína a v stredu ráno sa stretol s nemeckým ministrom zahraničných vecí Heikom Maasom.



Krienera z Venezuely vyhostili začiatkom marca. Podľa Caracasu sa tak stalo preto, že sa údajne miešal do vnútorných záležitostí Venezuely.



Vo Venezuele je tiež od minulého roka väznený nemecký novinár Billy Six, ktorý čelí obvineniam zo špionáže a vzbury. Hovorca rezortu nemeckej diplomacie v stredu informoval, že Sixa navštívil zamestnanec konzulátu.