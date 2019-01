Štrajk bezpečnostného personálu zasiahne až osem letísk v Nemecku

Protestné akcie zamestnancov na piatich nemeckých letiskách už počas minulého týždňa spôsobili komplikácie tisícom cestujúcich.

Frankfurt 14. januára (TASR) - Plánovaný utorkový štrajk bezpečnostného personálu na letisku vo Frankfurte nad Mohanom sa rozšíri aj na ďalších sedem nemeckých letísk. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA s odvolaním sa na správy odborovej organizácie Ver.di.



Spoločnosť Fraport prevádzkujúca letisko vo Frankfurte oznámila, že z dôvodu štrajku už bolo zrušených okolo 470 letov naplánovaných na utorok. Do štrajku sa zapojí aj personál na letiskách Brémy, Drážďany, Erfurt, Hamburg, Hannover, Lipsko-Halle a Mníchov.



Predstavitelia týchto letísk varovali pred výraznými narušeniami prepravy. Pasažierov vyzvali, aby v prípade, že plánujú letieť v utorok, uvažovali nad alternatívnymi spôsobmi dopravy.



Organizácia Ver.di žiada pre príslušníkov bezpečnostného personálu na letiskách po celej krajine hodinovú mzdu vo výške 20 eur. Štrajkom chcú odborári dosiahnuť to, aby zamestnávatelia pred ďalším kolom rokovaní, plánovaným na 23. januára, pripravili primeranú ponuku.



"Zamestnávatelia by mali byť schopní na tento varovný signál zareagovať," povedala Ute Kittelová z organizácie Ver.di.



Protestné akcie zamestnancov na piatich nemeckých letiskách už počas minulého týždňa spôsobili komplikácie tisícom cestujúcich.



Pokračovanie štrajku je podľa Kittelovej nevyhnutné, pretože zamestnávatelia nepreukázali nijakú ochotu viesť dialóg alebo predložiť lepšiu ponuku.



Zamestnávatelia zatiaľ ponúkli len mierne zvýšenie platov, pričom mzdy zamestnancov vo východnej časti Nemecka majú rásť pomalším tempom ako v západnej časti krajiny. Organizácia Ver.di navrhnutý rozdielny prístup k zamestnancom kritizovala.