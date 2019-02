Štrajk pozemného personálu narušil prevádzku na letisku v Hamburgu

V pondelok na letisku zrušili približne 220 z 388 naplánovaných letov a narušenie prevádzky zasiahlo okolo 50.000 cestujúcich.

Hamburg 5. februára (TASR) - Pondelňajší výstražný štrajk pozemného personálu na letisku v severonemeckom Hamburgu sa skončil, ale rušenia a posuny letov ovplyvnili pasažierov aj v utorok. Informovala o tom internetová stránka týždenníka Focus.



Hovorkyňa letiska Katja Brommová Focusu povedala, že so zmenami v leteckej doprave musia pasažieri počítať aj v utorok. Prevádzka letiska by sa podľa jej vyjadrení mala počas dňa normalizovať.



Štrajk vyhlásila odborová organizácia Ver.di v reakcii na stagnujúce rokovania so zamestnávateľmi.



Odbory žiadajú, aby bola približne tisícke pracovníkov pozemného personálu zvýšená mesačná mzda o 275 eur.