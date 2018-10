Teplovzdušný balón v Nemecku stále uvoľňujú, ľudí dostali do bezpečia

Šesť ľudí, pilota balónu a päť cestujúcich-dvadsiatnikov, ktorí pri incidente neutrpeli zranenia, sa záchranárom podarilo dostať do bezpečia po šiestich hodinách.

Bottrop 1. októbra (TASR) - Teplovzdušný balón, ktorý v nedeľu večer narazil pri Bottrope v nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko do vedenia vysokého napätia a uviazol tam vo výške zhruba 65 metrov, by ešte v priebehu pondelka mali uvoľniť.



Šesť ľudí, pilota balónu (70) a päť cestujúcich-dvadsiatnikov, ktorí pri incidente neutrpeli zranenia, sa záchranárom podarilo dostať do bezpečia po šiestich hodinách.



Informovali o tom v pondelok Západonemecký rozhlas (WDR) i tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na policajné zdroje.



Dodávku elektrického prúdu do tejto časti siete prerušili ešte v nedeľu pred náročnou záchrannou operáciou.



Na mieste sú aj predstavitelia nemeckého úradu pre skúmanie príčin leteckých nehôd, ktorí sa pokúsia objasniť okrem iného, či príčinou kolízie nebola technická porucha balónu.