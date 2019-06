Tornádo zdvihlo pivný stan, zranilo 12 ľudí

Pod stanom zaberajúcim plochu dvanásť krát osem metrov zostalo zavalených viacero ľudí, pričom jedna osoba utrpela zranenia vážneho rozsahu.

Düsseldorf 8. júna (TASR) - Dvanásť ľudí utrpelo zranenia počas futbalového zápasu na západe Nemecka, keď tornádo zdvihlo do vzduchu pivný stan, ktorý následne narazil do zeme. Vzdušný vír sprevádzal prudkú búrku, ktorá zasiahla v piatok večer obec Langenberg v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko, uviedla tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na vyhlásenie polície.



Pod stanom zaberajúcim plochu dvanásť krát osem metrov zostalo zavalených viacero ľudí, pričom jedna osoba utrpela zranenia vážneho rozsahu. Všetkých 12 zranených previezli na ošetrenie do nemocnice.



Pravdepodobný výskyt tornáda hlásili zo Severného Porýnia-Vestfálska aj v noci na stredu, keď bolo v meste Bocholt poškodených deväť domov, približne 100 stromov skončilo vyvrátených z koreňov a jedna osoba utrpela ľahké zranenia.