Turecký prezident Erdogan pricestoval do Berlína na oficiálnu návštevu

Hlavným cieľom jeho prvej oficiálnej návštevy spolkovej republiky vo funkcii hlavy štátu je ukončenie napätia v bilaterálnych vzťahoch oboch krajín.

Berlín 27. septembra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan pricestoval vo štvrtok do Berlína na trojdňovú oficiálnu návštevu Nemecka.



Hlavným cieľom jeho prvej oficiálnej návštevy spolkovej republiky vo funkcii hlavy štátu je ukončenie napätia v bilaterálnych vzťahoch oboch krajín. Z nemeckej metropoly chce sledovať aj rozhodnutie o pridelení práva usporiadať európsky futbalový šampionát v roku 2024, o ktoré sa uchádzajú práve Nemecko a Turecko.



Ešte v priebehu štvrtka by sa mal Erdogan stretnúť s poradcami a predstaviteľmi krajanských tureckých organizácií v spolkovej republike, a to na pôde tureckej ambasády a v priestoroch Hotela Adlon.



Oficiálny program najvyššieho tureckého predstaviteľa v Berlíne sa začne v piatok, keď Erdogana s vojenskými poctami privíta nemecký spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier. Následne by sa hosť z Ankary mal stretnúť na pracovnom obede so spolkovou kancelárkou Angelou Merkelovou a večer sa v sídle nemeckej hlavy štátu - zámku Bellevue - zúčastní na slávnostnej recepcii.



Návštevu Erdogana, ktorý na stránkach mienkotvorného denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) vyzval Nemecko, aby "otvorilo novú stránku" v bilaterálnych vzťahoch oboch krajín a súčasne sformuloval viacero požiadaviek na vládu kancelárky Angely Merkelovej, budú zrejme sprevádzať viaceré demonštrácie.