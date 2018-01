Nemecko ukončilo činnosť ďalšieho jadrového bloku

V prevádzke zostáva už len sedem jadrových blokov.

Berlín 1. januára (TASR) - V posledný deň roka 2017 uzatvorili v Nemecku ďalší jadrový blok. Po takmer 34 rokoch prevádzky bol odstavený blok B jadrovej elektrárne Gundremmingen. Nemecko tak urobilo ďalší krok v rámci programu postupného odklonu od jadrovej energetiky.



Po uzatvorení bloku B elektrárne Gundremmingen, ktorá sa nachádza približne 120 kilometrov severozápadne od Mníchova, zostáva v prevádzke už len sedem jadrových blokov. Odstavenie posledných z nich je plánované o päť rokov.



Nemecko sa pre odchod od jadrovej energie rozhodlo po havárii japonskej jadrovej elektrárne Fukušima v marci 2011. Po bloku Gundremmingen B bude odstavený aj blok Gundremmingen C, ktorý uviedli do prevádzky rovnako ako blok B v roku 1984. Jeho odstavenie je plánované koncom roka 2021. Posledným termínom pre činnosť jadrových elektrární je december 2022, keď Nemecko s využívaním energie z toho zdroja skončí.



Do ukončenia činnosti bloku B bola elektráreň Gundremmingen zároveň jedinou v Nemecku, ktorá mala aktívne obidva reaktory. Ako v reakcii na odstavenie bloku B elektrárne Gundremmingen povedala nemecká ministerka pre životné prostredie Barbara Hendricksová, "tento krok výrazne priblížil ukončenie jadrovej éry v Nemecku".