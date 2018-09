Nemecko urovnalo spor so Saudskou Arábiou

Roztržku medzi Berlínom a Rijádom vyvolali vlani v novembri vyjadrenia Maasovho predchodcu S. Gabriela, na ktoré druhá strana zareagovala povolaním svojho veľvyslanca a odovzdaním diplomatickej nóty.

New York 26. septembra (TASR) - Nemecko a Saudská Arábia urovnali po desiatich mesiacoch vzájomný diplomatický spor, ktorý viedol k stiahnutiu saudskoarabského veľvyslanca z Berlína. Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas a jeho saudskoarabský rezortný partner Ádil Džubajr uzavreli príslušnú dohodu v utorok v New Yorku, kde sa zúčastňujú na všeobecnej rozprave Valného zhromaždenia OSN, informovala agentúra DPA.



Roztržku medzi Berlínom a Rijádom vyvolali vlani v novembri kritické vyjadrenia Maasovho predchodcu Sigmara Gabriela, na ktoré druhá strana zareagovala povolaním svojho veľvyslanca "na konzultácie" a taktiež odovzdaním diplomatickej nóty.



Gabriel po stretnutí s libanonským náprotivkom kritizoval politiku Saudskej Arábie v priľahlom regióne, pričom ju označil za "dobrodružnú". Okrem iného narážal na špekulácie okolo osudu libanonského premiéra Saada Harírího, ktorý v tom čase nečakane oznámil z Rijádu svoje odstúpenie z funkcie.



Na základe utorňajšej dohody sa má veľvyslanec Saudskej Arábie v najbližších týždňoch vrátiť do Nemecka. Očakáva sa, že Rijád zase čoskoro akredituje nového nemeckého veľvyslanca.



Maas vyjadril "úprimnú ľútosť" nad predmetnými "nedorozumeniami" v nemecko-saudskoarabských vzťahoch, ktoré inak považuje za pevné a strategicky významné. Sporu sa dalo podľa neho vyhnúť "jasnejšou komunikáciou".



Šéf diplomacie Saudskej Arábie, ktorá požadovala od Berlína ospravedlnenie, slová nemeckého partnera privítal, pričom vzťahy medzi týmito krajinami označil za "historické a dôležité". Maasa zároveň pozval na návštevu Saudskej Arábie v najskoršom možnom termíne, aby sa mohla začať "nová fáza úzkej spolupráce vo všetkých oblastiach pre dobro oboch krajín a národov".