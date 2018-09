V Berlíne sa koná jedna z najväčších demonštrácií proti Erdoganovi

Organizátori očakávali na tejto demonštrácii až do 10.000 účastníkov.

Berlín 28. septembra (TASR) - Okolo 1000 demonštrantov sa zhromaždilo v piatok popoludní na Postupimskom námestí v Berlíne, aby tam protestovali pod mottom Erdogan not welcome (Erdogan nie je vítaný) proti oficiálnej návšteve najvyššieho tureckého predstaviteľa v Nemecku.



V čase plánovaného začiatku jednej z najväčších protestných akcií proti návšteve tureckého prezidenta v spolkovej republike prichádzali však stále ďalší ľudia.



Informácie prinieslo internetové vydanie denníka Berliner Zeitung a server rbb24.de.



Na protestnú akciu, na ktorej sa objavili transparenty volajúce po zastavení zbrojárskeho exportu do Turecka a po ukončení údajnej genocídy kurdskej spoločnosti, vyzvali nemecké, turecké a kurdské politické strany, iniciatívy a zväzové subjekty.



Polícia v Berlíne registruje viacero povolených protestných akcií proti návšteve hlavy tureckého štátu, ktoré budú zrejme sprevádzať celý Erdoganov pobyt v Nemecku.