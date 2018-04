V Brémach dostalo neoprávnene azyl 2000 ľudí, prokuratúra to vyšetruje

Podozrenie z korupcie v tejto kauze potvrdila aj spolková vláda v Berlíne ústami svojho hovorcu Steffena Seiberta.

Brémy/Berlín 20. apríla (TASR) - O neoprávnenom poskytnutí azylu v Nemecku v asi 2000 prípadoch mala rozhodnúť medzičasom bývalá šéfka pracoviska Spolkového úradu pre migráciu a utečencov (BAMF) v severonemeckých Brémach, ktorú vyšetruje tamojšia prokuratúra. Podozrenie z korupcie v tejto kauze potvrdila aj spolková vláda v Berlíne ústami svojho hovorcu Steffena Seiberta.



Ako v piatok potvrdila hovorkyňa brémskej prokuratúry, pre podozrenie z viacerých trestných činov vrátane korupcie a zneužitia azylového konania spáchaného skupinou prebieha vyšetrovanie nielen spomínanej ženy, ale aj troch advokátov.



Potvrdili sa tak pôvodné informácie Severonemeckého rozhlasu (NDR), Brémskeho rozhlasu a mienkotvorného denníka Süddeutsche Zeitung.



Podľa nich suspendovaná šéfka pobočky v Brémach pozitívne rozhodla o asi 2000 žiadostiach o azyl, aj keď pre to neboli dané predpoklady, a to v období rokov 2013-2017. Spolupracovala pri tom s trojicou advokátov z Brém, Oldenburgu a Hildesheimu, ktorí jej zrejme systematicky ponúkali nových žiadateľov.



Z oficiálne nepotvrdených mediálnych informácií vyplýva, že iba 98 žiadostí o azyl podaných v Brémach patrilo skutočne do kompetencie tamojšej pobočky. Zostávajúci žiadatelia boli podľa poznatkov vyšetrovateľov zo spolkových krajín Dolné Sasko a Severné Porýnie-Vestfálsko, pričom sa po pozitívnom vybavení žiadostí opäť vrátili do týchto regiónov. Väčšina z nich patrila do jezidskej komunity zo Sýrie, uviedol Stredonemecký rozhlas (MDR) a tlačová agentúra DPA.



Vyšetrovanie, ktoré prebieha už niekoľko mesiacov, sa v stredu a vo štvrtok rozšírilo aj o domové prehliadky ôsmich objektov v Brémach a Dolnom Sasku vrátane kancelárskych priestorov.



Zatiaľ sa nepotvrdilo, že migranti za služby platili peniazmi, odvolaná šéfka pobočky však dostávala napríklad pozvania do reštaurácií.