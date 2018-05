V Essene opäť našli leteckú bombu, tisícky ľudí musia evakuovať

V červenej zóne, kde by sa nikto nemal zdržiavať, býva okolo 15.000 ľudí a ležia v nej i miestne výstavisko, kongresové centrum či viacúčelová hala.

Essen 16. mája (TASR) - Tisícky občanov musia v stredu opustiť svoje príbytky v nemeckom meste Essen pri evakuácii, ktorú si vynútil nález americkej leteckej bomby z bojov druhej svetovej vojny.



Bombu objavili pri sondážnych prácach v stredu a ešte v rovnaký deň by ju pyrotechnici mali zneškodniť.



V červenej zóne, kde by sa nikto nemal zdržiavať, býva okolo 15.000 ľudí a ležia v nej i miestne výstavisko, kongresové centrum či viacúčelová hala.



Vyplýva to z informácií internetového vydania regionálneho periodika Rheinische Post.



Miestni obyvatelia musia dočasne rátať aj s narušením plynulosti viacerých liniek MHD.