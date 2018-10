V Hamburgu odsúdili utečenca zo Sýrie, ktorý bojoval v radoch milícii

Mladík zo Sýrie prišiel do Nemecka v auguste 2015 ako utečenec, zadržali ho vlani 19. septembra v Büchene.

Hamburg 17. októbra (TASR) - Senát Vrchného krajinského súdu v Hamburgu poslal v utorok 25-ročného Sýrčana na dva roky a deväť mesiacov za mreže, a to za členstvo v milíciách Ahrár aš-Šám, ktoré Nemecko považuje za teroristickú organizáciu. V ich radoch bojoval obžalovaný najskôr proti vládnym jednotkám a neskôr proti džihádistom z teroristickej organizácie Islamský štát.



Muža tak súd uznal vinným z členstva v teroristickom zoskupení, ako aj z porušenia zbrojnej legislatívy. Naopak, nenašiel žiadne indície o členstve obžalovaného v IS a jeho možnej misii páchať teroristické útoky v Nemecku, preto jeho stíhanie v tomto bode žaloby zastavil.



Informácie priniesol Severonemecký rozhlas (NDR).



Mladík zo Sýrie prišiel do Nemecka v auguste 2015 ako utečenec, zadržali ho vlani 19. septembra v Büchene.