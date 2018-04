V Hamburgu pravdepodobne našli telo nezvestného Škóta

Muž zmizol vo februári po tom, čo sa so skupinou priateľov zúčastnil na oslave svojho brata, ktorý sa lúčil so slobodou.

Berlín 23. apríla (TASR) - Telo 29-ročného Škóta, ktorý bol nezvestný od februára, pravdepodobne objavila polícia v Hamburgu.



Polícia uviedla, že do hamburského prístavu ju privolali v pondelok v ranných hodinách na základe oznámenia svedka o mŕtvole v rieke Labe v oblasti HafenCity vo štvrti Hamburg-Mitte.



Podľa policajných zdrojov "existujú indície, že ide o nezvestného Liama Colgana", pričom polícia je v kontakte s jeho rodinou, informuje agentúra AP.



Colgan zmizol počas osláv v hamburskej štvrti Reeperbahn, ktorá je známa množstvom barov a nočných klubov. Jeho rodina vzápätí spustila pátraciu akciu prostredníctvom sociálnej siete Facebook a polícia tiež zverejnila výzvu v súvislosti s nezvestnou osobou na internete i v rozhlase.