V Kolíne vyvrcholil proces okolo zrútenia budovy archívu z roku 2009

Prišli pri ňom o život dve osoby.

Kolín nad Rýnom 12. októbra (TASR) - Krajinský súd v Kolíne nad Rýnom vyniesol v piatok verdikty v procese s obžalovanými v súvislosti so zrútením tamojšej historickej budovy mestského archívu z 3. marca 2009, pri ktorom prišli o život dve osoby.



Muža, ktorý vykonával stavebný dozor na neďalekej výstavbe metra z poverenia miestneho dopravného podniku KVB, odsúdili za nedbalostný čin zabitia na osem mesiacov podmienečne. Miera jeho zodpovednosti by totiž podľa sudcov nezdôvodňovala vynesenie nepodmienečného trestu odňatia slobody.



Ďalších troch obžalovaných, dvoch stavbyvedúcich stavebných firiem a ďalšieho spolupracovníka KVB, súd spod obvinení oslobodil.



Ako odznelo v súdnej sieni v zdôvodnení rozsudku, podarilo sa jednoznačne a bez akýchkoľvek pochybností preukázať, že zrútenie budovy archívu bol dôsledkom výlučne zásadného pochybenia pri výstavbe podzemnej steny pre novú stanicu podzemnej železnice. V dôsledku zlého rozhodnutia vznikla v podzemnej betónovej stene diera, ktorej dôsledkom bol kolaps budovy.



Informácie priniesla tlačová agentúra DPA.



V troskách archívu našli smrť dvaja ľudia, 17-ročný pekársky učeň a o sedem rokov starší študent dizajnu.



Okrem toho vznikli obrovské materiálne škody, pretože došlo k zničeniu množstva historických dokumentov. Mesto Kolín nad Rýnom odhadlo výšku škôd na 1,2 miliardy eur.



Primátorka Henriette Rekerová sa už krátko po vynesení rozsudkov nechala počuť, že dúfa v odškodnenie mesta, a to zo strany stavebných firiem, ktorých neprofesionálna práca zrútenie budovy spôsobila.



Proces, ktorý sa začal v januári, prebiehal pod značným časovým tlakom, pretože už v marci 2019 by došlo k premlčaniu trestných činov.