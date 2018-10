V Mníchove vyšetrujú znásilnenie tínedžerky viacerými Afgancami

Utečenci zo stredoázijskej republiky mali tínedžerku znásilniť v septembri vždy po jednom v rôznych dňoch, ich líder však hovoril o dobrovoľnom pohlavnom styku.

Mníchov 31. októbra (TASR) - Kriminalisti v Mníchove vyšetrujú prípad podozrenia zo znásilnenia 15-ročnej tínedžerky, z ktorého sú dôvodne podozriví šiesti utečenci z Afganistanu so štatútom žiadateľov o azyl.



Piati z nich sú medzičasom vo vyšetrovacej väzbe, po šiestom sa intenzívne pátra.



Informovali o tom v stredu tlačová agentúra DPA i Bavorský rozhlas (BR) s odvolaním sa na zdroje z polície i prokuratúry.



Podľa hovorcu polície, ale aj zdrojov z prokuratúry nie je možné ku kauze zverejniť v terajšom štádiu vyšetrovania žiadne podrobnosti, pretože by to mohlo ohroziť samotné objasnenie prípadu.



Utečenci zo stredoázijskej republiky mali tínedžerku znásilniť v septembri vždy po jednom v rôznych dňoch, ich líder však hovoril o dobrovoľnom pohlavnom styku.



Poškodená z istého mládežníckeho zariadenia sa poznala lepšie s najmladším z Afgancov. Nie je vylúčené, že sa podvolila mužom pod hrozbami, aby sa napokon zdôverila so zážitkom svojej vychovávateľke.