V Sársku zadržali troch mužov podozrivých z terorizmu

Saarbrücken 13. apríla (TASR) - Troch mužov podozrivých z terorizmu zadržali v spolkovej krajine Sársko na juhozápade Nemecka. Sýrčania vo veku 21, 23 a 27 rokov podľa vyšetrovateľov pôsobili v islamistických skupinách, vyplýva z piatkového oznámenia prokuratúry a polície.



Trojicu podozrivých zadržali príslušníci špeciálnych policajných jednotiek vo štvrtok popoludní v oblasti mesta Saarlouis, píše agentúra DPA. Dvaja z nich mali patriť v Sýrii k skupine Islamský štát (IS), ďalší vykonával aktivity pre skupinu Ahrár aš-Šám, zoskupenie islamistických a salafistických bojovníkov proti sýrskemu režimu, informoval spravodajský portál nrz.de.



Políciu podľa informácií Sárskeho rozhlasu (SR) na týchto mužov upozornil pracovník nešpecifikovanej ubytovne pre utečencov, nachádzajúcej sa mimo Sárska. Zdroj spoznal 23-ročného muža na videu, ktoré ho zachytávalo v bojovej uniforme s ručnými granátmi a inými zbraňami. Okrem toho sa tento podozrivý, člen Ahrár aš-Šám, pokúšal prostredníctvom internetu získavať ľudí z Nemecka na boj v Sýrii.



V priebehu vyšetrovania nemecké orgány identifikovali aj ďalších dvoch podozrivých, v ich prípade z členstva v IS. Podľa oznámenia z piatka však momentálne nemajú poznatky o tom, že by zadržaní muži pripravovali konkrétne plány na útoky v Nemecku alebo inde v Európe. Títo traja sýrski občania prišli do Nemecka v roku 2015 ako utečenci a požiadali tam o azyl.