Varovný štrajk ochromil nielen MHD, v Porúrí nepracovali tisícky ľudí

Na snímke plagát s nápisom Varovný štrajk visí na dverách materskej škôlky 20. marca 2018 v Essene. Foto: TASR/DPA

Kolín nad Rýnom 20. marca (TASR) - Do varovných štrajkov verejných zamestnancov v Nemecku sa v utorok zapojilo viac ako 26.000 ľudí. Odborári protestnou akciou výrazne ochromili časti verejných služieb v Severnom Porýní-Vestfálsku, a to hlavne v Porúrí. V mestách ako Essen, Dortmund, Bochum alebo Duisburg nepremávali ani autobusy, ani električky, ani podzemná železnica.Pre Západonemecký rozhlas to uviedol hovorca odborovej centrály verdi Günter Isemeyer.Vzhľadom na fakt, že mnohí pracujúci sa pokúšali dostať do zamestnania vlastnými motorovými vozidlami, vznikli na komunikáciách i vďaka zimnému počasiu dlhé, miestami až 20 kilometrov dlhé kolóny.Varovný štrajk však nenarušil iba plynulosť MHD, ale aj odvoz komunálneho odpadu, funkčnosť verejnej správy i úradov starostov. V Dortmunde sa štrajkovalo aj v sporiteľniach, divadlách a na klinikách, v Duisburgu bolo uzavretých asi 80 percent mestských materských škôl, podobne sa protestná akcia prejavila aj v Münsteri.Hlasy volajúce po výraznom zvýšení miezd zazneli na mítingu v Düsseldorfe.Tretie kolo rokovaní zainteresovaných sa uskutoční v polovici apríla v Postupime.Počas veľkonočných sviatkov však odbory verdi žiadne varovné štrajky nepripravujú.