Kauder vyzval poslancov CDU a CSU na zdržanlivosť voči kolegom z SPD

Berlín 16. januára (TASR) - Šéf parlamentnej frakcie nemeckých strán únie CDU/CSU Volker Kauder vyzval v utorok poslancov oboch subjektov s ohľadom na spory okolo záverov sondážnych rokovaní a potenciálnu možnosť koaličných rokovaní so sociálnymi demokratmi z SPD na zdržanlivosť voči partnerom.



Sociálni demokrati majú pred sebou ťažký týždeň, zdôraznil Kauder na zasadaní frakcie CDU/CSU, informovala tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na nemenovaných účastníkov. "Mali by sme nechať SPD na jej ceste v pokoji," formuloval skúsený politický harcovník z Merkelovej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) a dodal, že jestvuje záujem na tom, aby v Nemecku vznikla spolková vláda.



V SPD naďalej jestvuje značná skepsa voči obnoveniu tzv. veľkej koalície v Berlíne. Líder strany Martin Schulz dôrazne apeloval na straníckych kolegov, aby na mimoriadnom zjazde v Bonne 21. januára otvorili cestu ku koaličným rokovaniam so stranami únie CDU/CSU.



Viacerí predstavitelia CDU/CSU kritizovali SPD v uplynulých dňoch za úsilie o korekciu dohodnutých záverov sondážnych rokovaní, pričom použili aj ostrejšie formulácie. Tak napríklad popredný predstaviteľ CSU, šéf poslaneckej skupiny tejto strany v Spolkovom sneme (Bundestagu) Alexander Dobrindt vyzval Martina Schulza, aby dostal pod kontrolu "povstanie trpaslíkov" v radoch sociálnych demokratov. Narážal tým zrejme na tú časť členskej základne SPD, ktorá nie je naklonená opätovnému vládnutiu so stranami únie CDU/CSU.