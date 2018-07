Nemecká vláda sa dištancovala od Seehoferovho listu Európskej komisii

Krok nemeckého ministra vnútra sa považuje za nešťastný, pretože EÚ sa snaží v rokovaniach s Londýnom vystupovať jednotne.

Berlín 9. júla (TASR) - Nemecká vláda sa dištancovala od listu spolkového ministra vnútra Horsta Seehofera, v ktorom vyzval vyjednávačov Európskej komisie (EK), aby boli pri rokovaniach o brexite flexibilní. Informuje o tom v noci na pondelok na svojej stránke denník Süddeutsche Zeitung s odvolaním sa na oficiálne stanovisko vedúceho politického oddelenia stáleho zastúpenia Nemecka v EÚ Thomasa Eckerta adresované eurokomisárovi pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitrisovi Avramopulosovi.



Informácie o Seehoferovom liste z 27. júna prenikli na verejnosť koncom minulého týždňa. Nemecký minister v ňom tiež nástojil na "plnej bezpečnostnej spolupráci" s Britániou aj po jej odchode z Európskej únie.



"Rád by som vysvetlil, že ide o list, ktorý nebol so spolkovou vládou konzultovaný," napísal Eckert. Ďalej konštatuje, že časti Seehoferovho listu sú v rozpore s rozhodnutiami Európskej rady (summit EÚ) a z nich vyplývajúceho postoja spolkovej vlády. Eckert v tejto súvislosti Avramopulosa ubezpečil, že nemecká vláda sa "samozrejme drží obsahu týchto smerníc a svojho doterajšieho postoja".



Hlavy štátov a vlád 27 členských štátov EÚ s výnimkou Spojeného kráľovstva na marcovom summite zdôraznili, že pri výmene údajov v rámci EÚ sa musí zachovať doterajšia miera ochrany. Je však sporné, či sa to podarí zabezpečiť aj po tom, čo Spojené kráľovstvo po vystúpení z EÚ už nebude podliehať európskej jurisdikcii.



Krok nemeckého ministra vnútra sa považuje za nešťastný, pretože EÚ sa snaží v rokovaniach s Londýnom vystupovať jednotne. Hovorca spolkovej vlády Steffen Seibert sa v piatok nechcel vyjadriť ku komunikácii jednotlivých ministerstiev s Európskou komisiou, naznačil však, že Seehofer svoj list nepísal v mene celého kabinetu.



Seehoferova hovorkyňa reagovala, že minister nechcel "v žiadnom prípade" ovplyvniť rokovania EK.