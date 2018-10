Voľby v Bavorsku zrejme znamenali pre Kresťanskosociálnej únii pokles

Druhou najsilnejšou stranou v Bavorsku by mali byť po novom Zelení, ktorí podľa odhadov dosiahli zisk 18,5-19 percent.

Mníchov 14. októbra (TASR) - Kresťanskosociálna únia Bavorska (CSU), ktorá má v tejto spolkovej krajine Nemecka dlhodobo vládnuce postavenie, zrejme v nedeľňajších voľbách do krajinského snemu v Mníchove prišla o absolútnu väčšinu.



Straty sa očakávajú aj v prípade Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD), ktorá na spolkovej úrovni tvorí súčasť koaličnej vlády s CSU a Kresťanskodemokratickou úniou Nemecka (CDU) pod vedením kancelárky Angely Merkelovej.



Vyplýva to z odhadov výsledkov krajinských volieb v Bavorsku, vychádzajúcich z prieskumov medzi voličmi. Informovala o tom tlačová agentúra DPA, ktorá tieto odhady prevzala z vysielania verejnoprávnych televíznych staníc ARD a ZDF.



Na základe týchto údajov získala CSU v súlade s očakávaniami niečo vyše 35 percent hlasov, čo predstavuje oproti predošlým krajinským voľbám z roku 2013 pokles o vyše 12 percentuálnych bodov. Až polovičný pokles podpory sa odhaduje v prípade SPD, ktorej sa pripisuje zisk menej než desiatich percent hlasov.



Druhou najsilnejšou stranou v Bavorsku by mali byť po novom Zelení, ktorí podľa odhadov dosiahli zisk 18,5-19 percent. Do krajinského snemu sa dostala "na prvý pokus" aj pravicovo-populistická Alternatíva pre Nemecko (AfD) so ziskom približne desiatich percent hlasov.



V prípade potvrdenia týchto prognóz by CSU v 180-člennom zákonodarnom zbore obsadila 74-79 kresiel. Takéto výsledky by skomplikovali bavorskému premiérovi Markusovi Söderovi snahu o vytvorenie stabilnej koaličnej vlády - a mohli by ho prinútiť uzavrieť nepríjemné spojenectvo so Zelenými. Koalíciu s AfD Söder vylúčil.



Volebná účasť dosiahla 72,5 percenta, informovala po skončení hlasovania DPA. Predbežné oficiálne konečné výsledky sa očakávajú v čase od 23.00 h do 02.00 h.



V hospodársky silnom Slobodnom štáte Bavorsko žije takmer šestina nemeckého obyvateľstva. Bavorské voľby sú preto vnímané aj ako dôležitá skúška nálad voličov pre celú krajinu. Pravdepodobne najhoršie výsledky CSU za vyše 60 rokov pritom zrejme zvýšia napätie v spolkovej koalícii kancelárky Angely Merkelovej.



Politici z CSU zastávajú post bavorského premiéra od roku 1957. Strany prišla po prvý raz v povojnovom období o nadpolovičnú väčšinu v krajinskom sneme v roku 2008, o päť rokov neskôr ju však znovu získala.