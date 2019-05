Nemecko vráti Namíbii portugalský kamenný kríž

Mnoho afrických krajín vyzvalo v uplynulých rokoch európske múzeá, aby im vrátili artefakty ukoristené počas obdobia koloniálnej nadvlády.

Berlín 18. mája (TASR) - Nemecké historické múzeum (DHM) v piatok oznámilo, že vráti Namíbii pamätník z 15. storočia, ktorý bol z tejto africkej krajiny odvezený počas koloniálnej éry. Informuje o tom stanica BBC.



Kamenný kríž je portugalským navigačným a orientačným bodom, ktorý osadili na juhozápadnom pobreží Afriky v roku 1486. Keď však bolo dané územie v 90. rokoch 19. storočia pod koloniálnou nadvládou Nemecka, kríž previezli do Európy.



Namíbia požiadala o jeho vrátenie v roku 2017 a DHM teraz formálne súhlasilo s danou požiadavkou. Nemecko prisľúbilo, že vráti artefakty a ľudské ostatky svojim bývalým kolóniám.



Nemecká ministerka kultúry Monika Grüttersová uviedla, že ide o "jasný signál odhodlania Nemecka vyrovnať sa so svojou koloniálnou minulosťou". Podľa tlačového vyhlásenia múzea bude kríž vrátený do Namíbie v auguste.



Portugalský bádateľ Diogo Cao po prvý raz umiestnil tento 3,5 metra vysoký kamenný kríž - obsahujúci erb krajiny - na africkom juhozápadnom pobreží počas jedenej zo svojich expedícií. Kríž sa stal postupne takým známym, že ho zakresľovali do máp. Počas nemeckej nadvlády nad územím Namíbie v rokoch 1884-1915 previezli kríž do Európy.



Mnoho afrických krajín vyzvalo v uplynulých rokoch európske múzeá, aby im vrátili artefakty ukoristené počas obdobia koloniálnej nadvlády.



Experti vlani odporučili, aby francúzske múzeá vrátili africké poklady pôvodným štátom. Francúzsky prezident Emmanuel Macron krátko nato oznámil, že do Beninu sa vráti 26 trónov a sôch. Britské múzeá sa takisto rozhodli repatriovať artefakty do afrických krajín.