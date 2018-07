Nemecko vydá Carlesa Puigdemonta do Španielska

Generálna prokuratúra 1. júna opätovne požiadala o vydanie extradičného zatykača na katalánskeho expremiéra z dôvodu pretrvávajúcej hrozby jeho úteku.

Schleswig 12. júla (TASR) - Vodca katalánskych separatistov Carles Puigdemont bude vydaný do Španielska. Generálna prokuratúra v nemeckej spolkovej krajine Šlezvicko-Holštajnsko jeho vydanie čoskoro schváli, potvrdila vo štvrtok jej hovorkyňa pre agentúru DPA.



Vrchný krajinský súd v severonemeckom meste Schleswig krátko predtým rozhodol, že Puigdemont môže byť do Španielska vydaný v súvislosti s obvineniami zo sprenevery, nie však v prípade obvinení zo vzbury.



Generálna prokuratúra 1. júna opätovne požiadala o vydanie extradičného zatykača na katalánskeho expremiéra z dôvodu pretrvávajúcej hrozby jeho úteku. Vrchný krajinský súd v Schleswigu však rozhodol, že 55-ročný Puigdemont zostane na slobode. Odôvodnil to tým, že doposiaľ vždy dodržal podmienky väzby.



Puigdemontovi nemeckí obhajcovia v reakcii na verdikt v mene svojho klienta uviedli, že rozsudkom Vrchného krajinského súdu "bude v Španielsku vylúčené trestné stíhanie za vzburu, ako to súd výslovne zdôraznil".



Carles Puigdemont sa momentálne zdržiava v Berlíne. Zadržali ho v Šlezvicku-Holštajnsku 25. marca, keď prekročil hranice z Dánska. Vracal sa autom z návštevy Škandinávie do Belgicka, kam sa uchýlil po zosadení svojej vlády.



Španielsko vydalo európsky zatýkací rozkaz na jeho osobu a žiadosť o jeho extradíciu pre obvinenia zo vzbury a sprenevery štátnych financií. Obvinenia súvisia s vlaňajším referendom katalánskej regionálnej vlády o nezávislosti od Španielska. Separatistami kontrolovaný regionálny parlament následne jednostranne vyhlásil nezávislosť. Vláda v Madride referendum o nezávislosti Katalánska odmietla s tým, že ústava hovorí o nedeliteľnosti krajiny.



Puigdemont to považuje za svoje víťazstvo

Katalánsky expremiér Carles Puigdemont vyhlásil vo štvrtok víťazstvo napriek rozhodnutiu nemeckého súdu, že žiadosti Španielska o jeho vydanie možno vyhovieť, informuje agentúra DPA.



"Porazili sme hlavnú lož, ktorú šíri (španielsky) štát. Nemecká spravodlivosť popiera, že (vlaňajšie katalánske) referendum z 1. októbra bolo vzburou," uviedol Puigdemont na sociálnej sieti Twitter po zverejnení rozsudku.



"Každá minúta, ktorú naši kolegovia strávia vo väzení, je minútou hanby a nespravodlivosti. Budeme bojovať do konca, a zvíťazíme!" dodal katalánsky expremiér s odvolaním sa na ďalších katalánskych politikov, ktorí sa stále nachádzajú vo väzbe.