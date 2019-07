Nemecko vydalo Chorvátsku bývalého špióna

Perkovič je bývalý agent juhoslovanskej tajnej služby UDBA a bývalý šéf chorvátskej vojenskej rozviedky.

Záhreb 11. júla (TASR) - Bývalého popredného juhoslovanského špióna Josipa Perkoviča, odsúdeného v Nemecku za vraždu disidenta z roku 1983, vo štvrtok vydali do Chorvátska, kde si odpyká 30-ročný trest vo väzení. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Perkoviča, bývalý agent juhoslovanskej tajnej služby UDBA a bývalý šéf chorvátskej vojenskej rozviedky, "odovzdali do väzenia v Záhrebe", uviedla chorvátska armáda vo vyhlásení. Extradícia tohto 74-ročného agenta sa zaobišla bez incidentov.



Súd v Mníchove odsúdil Perkoviča a bývalého šéfa juhoslovanskej špionáže Zdravka Mustača na doživotie v roku 2016. Oboch mužov usvedčili z účasti na vražde disidenta Stjepana Djurekoviča, ktorý vystupoval proti komunistickému režimu v Juhoslávii. Najvyšší súd potvrdil verdikt v máji.



Záhreb vydal oboch mužov na stíhanie v roku 2014 po tom, ako tento prípad vyvolal napätie medzi Chorvátskom a Európskou úniou. Len niekoľko dní predtým, ako Chorvátsko v júli 2013 vstúpilo do EÚ, totiž Záhreb zmenil kľúčový zákon, ktorý znemožnil extradíciu osôb hľadaných za zločiny spáchané pred augustom 2002.



Miestne médiá vtedy špekulovali o tom, že Chorvátsko sa zdráha vydať Perkoviča zo strachu, že by mohol vyzradiť kompromitujúce informácie o vplyvných ľuďoch v tejto balkánskej krajine. Vláda však uviedla, že jej cieľom bolo chrániť veteránov vojny za nezávislosť z 90. rokov pred vyšetrovaním zo strany EÚ.



Záhreb pod nátlakom Bruselu napokon daný zákon upravil, čo umožnilo extradíciu oboch mužov.



Djurekoviča zabili v bavorskom meste Wolfratshausen traja doteraz neidentifikovaní útočníci, ktorí ho viacnásobne postrelili a ubili sekerou. Podľa prokuratúry bolo motívom vraždy umlčať Djurekoviča, ktorý mal informácie o ilegálnej obchodnej činnosti syna jedného z popredných juhoslovanských politikov.