Nemecko vydalo podozrivého z vraždy Marinovovej do Bulharska

Sofia/Berlín 17. októbra (TASR) - Nemecko vydalo v stredu na trestné stíhanie do Bulharska dôvodne podozrivého zo znásilnenia a vraždy bulharskej televíznej moderátorky Viktorije Marinovovej, ktorej mŕtve telo sa našlo v parku podunajského mesta Ruse v sobotu 6. októbra. Mladého muža, ktorého sprevádzali muži zákona, prepravili leteckou cestou do Sofie.



Vyplýva to z informácií tlačovej agentúry DPA.



Podozrivého z vraždy, 20-ročného Severina Krasimirova, zadržala nemecká polícia na základe intenzívnej spolupráce s kolegami z Bulharska v utorok 9. októbra v meste Stade na severe spolkovej republiky, kde žije jeho matka.



V Bulharsku, kde vyšetrovanie kauzy pokračuje, informovali už skôr o objavení genetických stôp zadržaného na tele obete i jej osobných vecí v jeho bydlisku neďaleko inkriminovaného parku.



V prípade potvrdenia viny súdom hrozí páchateľovi hoci doživotný trest väzenia.