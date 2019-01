Nemecko vyhostilo do iných štátov EÚ rekordný počet žiadateľov o azyl

Od januára do novembra 2018 to bolo 8658 žiadateľov o azyl, ktorí boli povinní opustiť krajinu.

Berlín 21. januára (TASR) - Nemecko v minulom roku odovzdalo iným členským štátom EÚ dosiaľ najvyšší počet utečencov. Od januára do novembra 2018 to bolo 8658 žiadateľov o azyl, ktorí boli povinní opustiť krajinu, informuje v pondelkovom vydaní denník Süddeutsche Zeitung (SZ).



Uvedený počet je výrazne vyšší než za celý rok 2017, keď iným štátom EÚ odovzdali 7102 takýchto azylantov. Vyplýva to z odpovede spolkového ministerstva vnútra na otázku poslankyne strany Ľavica Ully Jelpkeovej, píše ďalej agentúra DPA.



V uplynulom roku išlo v každom treťom azylovom konaní nemeckého Spolkového úradu pre migráciu a utečencov (BAMF) o tvz. dublinský prípad - teda o to, či je za predmetnú žiadosť o azyl zodpovedný iný štát EÚ, uviedol SZ. Na základe dublinského systému Únie by mal žiadosť o azyl mať na starosti ten členský štát, v ktorom bol príslušný utečenec po príchode do EÚ po prvý raz zaregistrovaný.



Nemecký denník dodal, že BAMF v prvých 11 mesiacoch roku 2018 požiadal iné členské krajiny EÚ celkovo 51.558-krát o prevzatie osôb, ktoré dorazili do Nemecka. V 35.375 prípadoch s tým oslovené štáty súhlasili. Hlavnou cieľovou krajinou pre vnútroeurópske vyhostenia bolo Taliansko, kam prepravili takmer každého tretieho zo zmieneného počtu utečencov.