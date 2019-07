Nemecko zamietlo žiadosť USA o vyslanie pozemných jednotiek do Sýrie

Nemecko tak zamietlo minulotýždňovú žiadosť, ktorú predložil osobitný vyslanec Spojených štátov pre Sýriu James Jeffrey.

Berlín 8. júla (TASR) - Nemecko neplánuje vyslať do severovýchodnej Sýrie pozemné jednotky, ktoré by podporili Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily (SDF) v boji proti zvyškom teroristickej organizácie Islamský štát (IS). Uviedol to v pondelok hovorca nemeckej vlády Steffen Seibert, ktorého citovala agentúra AP.



Nemecko tak zamietlo minulotýždňovú žiadosť, ktorú predložil osobitný vyslanec Spojených štátov pre Sýriu James Jeffrey. Ten vyslovil požiadavku, aby Nemecko do Sýrie vyslalo svoje výcvikové sily, logistických expertov a technických pracovníkov z Bundeswehru.



Podľa slov Seiberta Nemecko dlhodobo, výrazne a za medzinárodného uznania podporuje operácie medzinárodnej koalície bojujúcej proti IS zvonka poskytnutím prieskumných lietadiel Tornado a tankovacieho lietadla a výcvikom vojakov v Iraku. Minister dodal, že Nemecko uprednostňuje zachovanie svojej doterajšej úlohy v rámci medzinárodnej koalície, pričom "je známe, že to nezahŕňa pozemné jednotky".



Ako uviedol hovorca spolkovej vlády, Berlín vedie so svojimi spojencami rozhovory o budúcom vojenskom a civilnom úsilí potrebnom na stabilizáciu regiónu na severovýchode Sýrie a o tom, ako bude prerozdelená zodpovednosť medzi jednotlivými krajinami.